Tedavileri tamamlanan ve takip cihazı takılan caretta carettalar denize bırakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan ve uydu takip cihazı takılan 4 yetişkin caretta caretta denize bırakıldı.

Merkezde tedavileri tamamlanan ve kabuğu temizlenen 4 deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takıldı. Caretta carettalar İztuzu sahilinde düzenlenen törenle denize bırakıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, DEKAMER’in çalışmalarını çok önemsediklerini ve merkezi desteklediklerini ifade etti. Türkiye’nin deniz kaplumbağalarını en iyi koruyan ülkelerin başında geldiğini söyleyen Prof. Dr. Birpınar, uydu takip cihazı ile kaplumbağaların yaşam serüvenini izlediklerini ve bilimsel veriler elde ettiklerini aktardı. DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle 8 deniz kaplumbağasını takip ettiklerine değindi.

Prof. Dr. Kaska, ‘Bu çalışmalar deniz kaplumbağalarının nerelere göç ettiğini, nerede beslendiğini bize bildirmenin yanı sıra kaplumbağaları korurken nelere dikkat etmemiz gerektiği gibi birçok önemli bilgiyi sunacak. Kaplumbağaların DEKAMER’de tedavi süreci ve sonrasında takibi çalışmalarını çok önemsiyoruz" dedi.

Törene, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Belediye Başkanı Alim Uzundemir katıldı.



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