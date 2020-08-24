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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklete çarpan sürücü kaçtı

İHA

Muğla'nın Menteşe İlçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motorlu kuryeye çarparak olay yerinden kaçtı. 22 yaşındaki kurye kazada ağır şekilde yaralandı.

Motosiklete çarpan sürücü kaçtı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, motorlu kuryeye çarparak olay yerinden kaçtı. 22 yaşındaki kurye kazada ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Muğla'nın Menteşe İlçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde bulunan ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 EG 269 plakalı 22 yaşındaki motorlu kurye E.G.'ye yeşil ışıkta geçtiği sırada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen beyaz pikap araç çarparak olay yerinden kaçtı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun bazı yerlerinde kırık olduğu öğrenilen genç hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan aracın bulunması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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