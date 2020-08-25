Bodrum açıklarında 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM, (Muğla), (DHA)BODRUM'da, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen botta bulunan 21 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.30 sıralarında Bodrum Hüseyin Burnu açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye giderek lastik bottaki 21 kaçak göçmeni kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilen 21 göçmenin kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-08-24 23:53:25
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