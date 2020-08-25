Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova yolları asfaltlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kavaklıdere ilçesi Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova grup mahalle yollarında zemin iyileştirme ve asfalt çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.
Vatandaşların güvenli ve modern yollarla sevdiklerine ulaşmalarını sağlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Kavaklıdere ilçesi Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova Mahallelerinde başlayan zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları tamamlandı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden Kavaklıdere ilçesinde devam eden çalışmalarla ilgili şu ifadelere yer verildi: “Kavaklıdere ilçemizde bulunan Çayboyu, Yeşilköy ve Kurucuova grup mahalle yollarında ekiplerimiz yolun 8 buçuk kilometrelik kısmında zemin iyileştirme ve 1. Kat sathi kaplama çalışmalarını tamamladı”
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.