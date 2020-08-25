‘Bir meslek, bir gelecek’ projesi Koruma altındaki 13-18 yaş grubu çocukların meslek seçimini kolaylaştırmak amacıyla eğitim programları düzenleniyor.

Koruma altında bulunan 1318 yaş grubundaki çocukların meslek seçimlerini kolaylaştırmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İşKur arasında işbirliğinde meslek seçimi eğitimi programı düzenlendi.

Çocuklarımızın mesleki ilgi, yetenek ve becerilerini tespit etmek ve etkin bir kariyer planlaması yapabilmelerini desteklemek için geliştirilen ‘Bir meslek, bir gelecek’ projesi, Muğla İl Müdürlüğü ve İşKur Müdürlüğüyle ilk etap mesleki yönelim test bataryaları ve iş kulübü eğitimleri uygulanmaya başlandı.

Proje ile çocukların boş zamanlarının etkin ve verimli değerlendirilmesi için sahip oldukları ilgi, yetenek ve becerileri ölçüsünde çalışma hayatına aktif katılımları sağlanacak. Elde edecekleri ahlaki ve mesleki kazanımlar ile özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması ve geleceklerine yönelik kariyer planlaması yapabilmeleri amaçlanıyor.

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