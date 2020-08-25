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Muhtarlar Toplantısında Gündem; “Pandemi kuralları ve Orman yangınları” oldu

İHA

Milas Muhtarlar Toplantısının Ağustos Ayı Oturumu, Kaymakam Eren Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Ağustos Ayı Milas Muhtarlar Toplantısı gündemi ilçeyi yakından ilgilendiren orman yangınları ve uygulanan pandemi kuralları oldu. Toplantıda ayrıca yeni devlet hastanesinin de 7 Eylül'de açılacağı müjdelendi.

Muhtarlar Toplantısında Gündem; “Pandemi kuralları ve Orman yangınları” oldu

Milas Muhtarlar Toplantısının Ağustos Ayı Oturumu, Kaymakam Eren Arslan başkanlığında gerçekleştirildi. Ağustos Ayı Milas Muhtarlar Toplantısı gündemi ilçeyi yakından ilgilendiren orman yangınları ve uygulanan pandemi kuralları oldu. Toplantıda ayrıca yeni devlet hastanesinin de 7 Eylül’de açılacağı müjdelendi.
Toplantıya Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Hayrettin Fidan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve Milas ilçesine bağlı mahalle muhtarları katıldı.
Milas Belediyesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda, uygulanan pandemi kuralları ve son dönemlerde Milas İlçesi’nde yoğun olarak görülen orman yangınları gündemde önemli bir yer tuttu. Pandemi döneminde ortaya çıkan durumun güzel bir koordinasyonla yürütüldüğüne dikkat çeken Milas Kaymakamı Eren Arslan, yeni dönemde daha da dikkatli olunması gerektiğini aksi takdirde önlemlerin arttırılacağını belirtti.
“Yangınlar ulusal bir mesele olarak ele alınmalı"
Toplantıda son dönemlerde Milas bölgesinde yoğun bir şekilde görülen orman yangınları da görüşüldü. Bölgede ortaya çıkan yangınlar dolayısıyla daha dikkatli olunması gerektiğini aktaran Kaymakam Eren Arslan, “İnsanımız dikkatli olmalı. Ormanlık alanlarda ateş yakılması, piknik yapılması gibi birçok şeyi yasakladık. Muhtarlarımızın da vatandaşlarımızı bu konuda uyarmalarını talep ediyorum.” dedi.
Yeni Devlet Hastanesi 7 Eylül'de açılıyor
Kaymakam Eren Arslan, Milas Devlet Hastanesi'nin 7 Eylül’de açılacağını Milas İlçe Jandarma Komutanı Yrb. Hayrettin Fidan’ın 6 ay süreyle Afganistan’da görevlendirildiğini açıkladı.

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