Lüks yatlar Bodrum’a akın edip, tüm koyları süsledi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yüzlerce lüks yat koyları süslemeye devam ediyor. Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle yatlara ilgi çoğaldı. Lüks yatlar Bodrum’un en ünlü koylarına demir attı. Her yıl Bodrum koylarını süsleyen milyon dolarlık yatlar bu yıl salgın nedeniyle 2 katına çıktı.

Milyon dolar değerindeki yüzlerce yat Bodrum açıklarına demirledi. Göltürkbükü, Yalıkavak ve Gümüşlük koyları yatlarla doldu taştı. Dünyaca ünlü koylara demir atan lüks yatların bu yıl 2 katına çıktığı öğrenildi. Salgın nedeniyle kendi tekneleriyle ya da kiralık teknelerle tatil yapan yerli ve yabancı turistlerin tatilleri boyunca yattan inmedikleri öğrenildi. Ege'nin serin sularının tadını teknelerde, lüks yatlarda çıkaranların ekonomik olarak da ilçeye kazanç sağladığı belirtildi.

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