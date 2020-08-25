Bodrum-Datça feribot seferlerine yoğun ilgi Bodrum-Datça arasındaki mesafeyi kısaltan feribot seferlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetim ve kontrolünde bulunan, Bodrum Feribot İşl. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen BodrumDatça Feribot seferleri yoğun ilgi görüyor. Feribotlarla 1 Ocak 2020 ile 25 Ağustos 2020 tarihlerinde arasında 38 bin 165 yolcu ve 9 bin 702 araç taşındı. Feribotlar BodrumDatça arası 510 sefer gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal edilen BodrumDatça feribot seferleri 28 Mayıs 2020 tarihinde yeniden başlamıştı. Yeni normalleşme sürecinde BodrumDatça arası günde 2 sefer düzenleniyordu. Yolcuların araçlı seyahate yönelmesi ve taleplerin artmasıyla birlikte feribot seferleri 4’e çıkartıldı. Vatandaşların yoğun talebi karşısında daha önce günde 2 sefere çıkarılan feribot seferleri yine yolcuların talebi üzerine 4’e çıkartıldı. Sefer saatleri karşılıklı olarak her gün 09:0012:0015:00 ve 18:00 şeklinde düzenlendi.

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