Makine arızası yapan tekne kurtarıldı

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Fethiye açıklarında makine arızası yapan teknenin yargım çağırısına Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye Kızılada açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunduğu tekneden yardım çağırısı yapıldı. Çağrıya Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölgedeki tekne müdahale etti. Sürüklenen tekne yedeklenerek emniyetli bir şekilde Fethiye’deki özel bir marinaya çekildi.

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