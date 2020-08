24 Ağustos Ukrayna Bağımsızlık Günü dolayısıyla, Bodrum'da ilk kez 'Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü' düzenlendi.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Bodrumlu Ukraynalılar Derneği tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Ukrayna'nın geleneksel yiyecek, içecek, kıyafet ve çeşitli ürünlerin sergilenerek satıldığı stantların da açıldığı etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları Emel Çakaloğlu ve Önder Batmaz, belediye meclis üyeleri, Bodrumlu Ukraynalılar Derneği üyeleri, Bodrum'da yaşayan Ukraynalılar ve Bodrumlu vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bodrumlu Ukraynalılar Derneği Başkanı İrina Demiroğlu, Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde mutluluklarını birlikte yaşadıkları Bodrumlularla ve etkinliğe destek veren herkese teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Bodrum’da yaşayan Ukraynalılarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek; Ukraynalılara hitaben yaptığı konuşmada "Bağımsızlık Bayramınız kutlu olsun. Ukrayna ve Türkiye, bu ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana komşuluk ilişkilerini sürdürüyor. Ekonomiden, bilime, eğitimden tekniğe kadar pek çok alanda ilişkilerimiz istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bodrum’da ise bu ilişkiler zaman içinde kültürel bir dostluğa, komşuluğa ve hatta akrabalığa dönüştü. Bu güzel birlikteliğin inşasında, Bodrum’da yaşayan Ukraynalı dostlarımızın ve Ukrayna Büyükelçiliğinin katkıları çok büyük" dedi.

Ukraynalıların yakın zamanda Bodrum’da dernek çatısı altında bir araya geldiklerini belirten Başkan Aras, "Bu etkinlik de, bu oluşumun ilk meyvelerinden biri. Ülkeleri için son derece anlamlı olan bu günde, Ukrayna’dan Bodrum’a bir dostluk köprüsü daha inşa ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bodrum hem kadim medeniyetlerin beşiği, hem de bir kültür mozaiğidir. Asırlardır üzerinde yaşadığımız kültür hazineleri, turizmle birlikte dünyanın dört bir yanından Bodrum’a gelen, buraya aşık olan ve yaşamını Bodrum’da sürdürmek isteyen insanların kültürleriyle harmanlanıyor. Bu da bizim coğrafyamızın zenginliğine zenginlik katıyor. Her kültür, her dil, her gelenek, her yaşam biçimi bizim için ayrı bir renk, ayrı bir tat demek. Bu rengarenk hoşgörü ortamına katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bodrum’da, Ukrayna Kültür ve Tanıtım Günü etkinliklerinin ilkini yaşıyoruz. Hep birlikte Bodrum’un kültür ve sanat etkinlikleri için ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu sayede komşuluğumuz, kardeşliğe dönüşecek. Bugün Ukrayna’nın kültürel değerlerini yansıtan bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Yöresel bir etkinliğin, önümüzdeki yıllarda geleneğe dönüşmesini temenni ediyorum. Bizler, ihtiyaç duyduğunuz her alanda sizin yanınızda olacağız. Dillerimiz, kültürlerimiz ne kadar farklı olsa da sizler de en az bizim kadar Bodrumlusunuz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın" dedi.

Başkan Aras'ın konuşmasının ardından İstiklal Marşı ve Ukrayna Ulusal Marşı okundu. Etkinlik, Bodrum'da yaşayan Ukraynalı çocukların müzik ve dans gösterileri sunulmasının ardından sona erdi.

