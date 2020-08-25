Milas’ta Millet İttifakı çatırdadı Belediye Başkanı Tokat’a ortağından sert eleştiri

– Millet ittifakının Milas’taki ortakları arasındaki birliktelik çatırdamaya başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çayırlı, yaptığı basın açıklaması ile seçimlere ortak girdikleri CHP’li Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın sert ve bencil tutumları nedeniyle belediyede ciddi bir sıkıntı yaşandığını belirterek “Hiç kimse kusura bakmasın biz koyun değiliz. Biz onun emir eri değiliz, uşağı hiç değiliz. Bu tamamen bir siyasi şark kurnazlığıdır” diyerek Başkan Tokat’ı eleştirdi.

CHP Milas İlçe Başkanı ile İlgin Göktepe ve Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın, yaptıkları basın açıklamasında yerel seçim öncesi İYİ Parti ile yaptıkları protokolün, İYİ Parti tarafından ihlal edildiğini ifade etmeleri üzerine, Başkan Tokat’ın eski yardımcısı Mehmet Çayırlı basın açıklaması yaptı.

İttifak sürecinin başlangıcı, seçimler, seçimlerden sonra yaşanılanlar, görev dağılımları, alınan kararlar ile ilgili detaylı açıklama yapan Çayırlı, Başkan Tokat için “Her şeyi ben bilirim, ben yaparım havasında. Aralık ayından itibaren beni yalnızlaştırma, itibarsızlaştırma ve yetkisiz ve etkisiz bir başkan yardımcısı yapma çabalarına girdi. Ben sustum, içime attım. Ben makam derdinde olsam ‘Sallabaşı, al maaşı’ yapmaz mıydım? Derdim sadece ve sadece yönetim anlayışıdır. İYİ Parti aday çıkarmış olsaydı Muhammet Tokat, belki seçimi kazanamayacaktı” dedi.

Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın kendilerini figüran gibi görmeye ve itibarsızlaştırmaya çalıştığını ifade eden Çayırlı, “Tabiri caizse ‘Koltuğunuzu aldınız artık oturun oturduğunuz yerde, biz ne dersek onu yapın’ tarzında tavır ve davranışlar sergilemeye başladı. Hiç kimse kusura bakmasın biz koyun değiliz. Biz onun emir eli değiliz, uşağı hiç değiliz. Bu tamamen bir siyasi şark kurnazlığıdır. Sanki rakibi bizmiş gibi davranıyorlar. Bizim derdimiz Türkiye’dir” diyerek Başkan Tokat’ı geçen yıl Ekim ayında uyardıklarını bir yılda sadece 3 defa toplantı yaptıklarını ileri sürdü.

Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın sadece kendilerini değil kendi partisi olan CHP’li Meclis üyelerine de aynı davrandığını kaydeden Çayırlı, “Başkan bizi makamına çağırıp çalışmalarımızdan dolayı teşekkür edeceğine, bizim makama gelip ‘Bu görevi verdiğiniz için size minnettarız’ dememizi bekliyormuş. Yaptıkları karşısında aman kötü olmayalım, aman İttifakı bozmayalım, makam mevki önemli değil bizim için Türkiye ve memleket önemli diyerek içimize attık” diyerek Başkan Tokat’ın kendisini çok kırıp üzdüğünü söyledi.

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