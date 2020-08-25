Muğla'da şubeler kura yöntemi ile belirlendi

Muğla genelinde bu sene ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan ve anasınıfılarına ilk defa kayıt yaptıracak olan öğrencilerin şube belirleme kuraları çekildi.

Kura işlemleri okulların toplantı, konferans, spor salonları ile açık alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygulamaya koyduğu kura ile şube belirleme işlemi tüm Muğla’da saat 10.30 da eş zamanlı olarak başladı. İl genelinde 295 ilkokulda 1. sınıfa başlayacak olan ve 22 bağımsız anaokulu ile 278 resmi anasınıfına başlayacak olan toplam 25 bin öğrencinin şubeleri ve öğretmenleri çekilen kuralar ile belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20202021 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül 2020 tarihinde başlayacak. Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2125 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Öğrencilere, kura ile belirlenen şubelerinde yeni öğretmenleriyle, okulları hakkında bilgi edinmelerini sağlamak ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunmak amacıyla uyum eğitimleri verilecek.

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