Muğla açıklarında 7 kaçak göçmen kurtarıldı

Fırat AKAY/ İZMİR,(DHA)- BODRUM'da, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 7 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan lastik bot içindeki 7 kaçak göçmeni kurtardı. Göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2020-08-25 20:21:03
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