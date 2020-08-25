Hareket halindeki tır alev aldı

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Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde hareket halindeki TIR’ın arka bölümünde başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kavaklıdere ilçesi Zeytin çukuru mevkiinde hareket halinde olan 48 YS 015 plakalı TIR’ın sol arka bölümünden alevler yükselmeye başladı. TIR şoförü aracını durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istedi. TIR yangınına Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

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