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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2020 Patara yılında dev organizasyon

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını "Patara Yılı" ilan etmesinin ardından Türkiye ve Dünya gündemine oturan Patara, 1920 Eylül 2020 tarihleri arasında Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor. İki gün, iki etap şeklinde gerçekleşecek olan yarışın ilk günü Antalya bölgesinde ikinci günü ise Muğla bölgesinde pedallanacak.

2020 Patara yılında dev organizasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını “Patara Yılı” ilan etmesinin ardından Türkiye ve Dünya gündemine oturan Patara, 1920 Eylül 2020 tarihleri arasında Uluslararası Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet yarışına ev sahipliği yapıyor. İki gün, iki etap şeklinde gerçekleşecek olan yarışın ilk günü Antalya bölgesinde ikinci günü ise Muğla bölgesinde pedallanacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde, Seydikemer ve Kaş Belediyeleri destekleri ile gerçekleştirilecek yarış iki gün iki etap olarak gerçekleştirilmesi nedeni ile Gran Fondo tarzında bir ilk olacak.
19 Eylül Cumartesi saat 10.00’da Antalya Kaş’tan start alacak olan Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet yarışı 74 kilometrelik zorlu bir etabın ardından “İlklerin ve enlerin kenti” Patara Leton Antik Kenti önünde son bulacak. Geceyi Patara da doğal ortamda çadır da geçirecek olan yarışmacılar ertesi gün Patara Plajı ile Muğla Seydikemer arasında 57 kilometrelik etabı pedallayacak.
500’den fazla amatör bisiklet tutkununun katılması beklenen Patara 2020 Gran Fondo Bisiklet yarışı ile ilgili tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirten Yarış Koordinatörü Hazar Yaka; “Patara gerçekten dünyanın tanıması gereken önemli bir destinasyon. Biz bu konuda çalışmalarımızı uzun süredir sürdürüyoruz. Bisiklet Federasyonumuzun destekleri ile Antalya ve Muğla Valiliklerimizin yine Antalya ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimizin katkıları ile önemli bir organizasyon gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız projeye son derece önemli bir ilgi gösteriyor. Seydikemer ve Kaş Belediyesi destekleri ile gerçekleştirilen yarış için Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir’de çok büyük ilgi ve destek veriyorlar, özellikle Seydikemer Belediye Başkanımız Yakup Otgöz ve Kaş Belediye Başkanımız Mutlu Ulutaş’a çok teşekkür ediyoruz, Patara Yılına yakışan bir etkinlik olacak” diye konuştu.
Patara 2020 Gran Fondo Uluslararası Bisiklet Yarışına Filistin’den, Kosova’ya, Bosna Hersek’ten Azerbaycan’a önemli bir katılım beklediklerini belirten Yaka, pandeminin hala devam ettiği bir dönemde açık havada temastan uzak yapılabilen en rahat sporun bisiklet olduğuna dikkat çekti. Yaka; “Bu dönemde Avrupa’da İngiltere başta olmak üzere birçok ülke yeni dönemde ulaşım politikalarını bisiklet üzerine kuruyor. Biz yine de tüm önlemlerimizi alarak Patara Yılında çevre dostu, sağlık dostu bisiklet ile önemli bir organizasyonu başarı ile gerçekleştireceğimizi umuyoruz” dedi.
Yaka, ‘Yeni Nesil Yarış’ sloganı ile toplu start yerine natürel startı benimsediklerini, bölgedeki muhteşem doğal güzelliklerin yanında Patara’nın da eşsiz güzellikteki doğasını tüm dünyaya gösterme fırsatı yakalanacağını sözlerine ekledi.
Patara 2020 Gran Fondo Uluslararası Bisiklet yarışına katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenlerin www.patarabike.org adresine ulaşmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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