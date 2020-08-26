Bakan Soylu hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan kadın serbest

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Hülya B. (46), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, Almanya doğumlu Hülya B.'nin sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğunu belirledi. Hülya B.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde kaldığı belirlendi. Şüpheli kadın, dün Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kaldığı otelde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Hülya B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-08-26 12:58:38
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.