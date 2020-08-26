Datça'da açıklarında batan tekneden göçmenler kurtarıldı

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Fırat AKAY/ MUĞLA,(DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında kaçak göçmenlerin taşındığı teknenin battığı ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, 18'i kaçak göçmen ve 1 Türk vatandaşını kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.00 sıralarında, Datça açıkları 45 deniz mili güneybatısında kaçak göçmen taşıyan bir teknenin battığı bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama kurtarma neticesinde kaçak göçmenleri taşıyan ticari gemideki 18 kaçak göçmen ve ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 Türk vatandaşı kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Sahil Güvenlik Botlarına alınarak Bodrum Limanı çıkarıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça FIRAT AKAY

2020-08-26 20:17:00



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