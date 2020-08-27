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Göcek'teki orman yangını kontrol altına alındı

İHA

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gövek'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göcek'teki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Gövek'te ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Havanın karanlık olması nedeniyle sadece karadan müdahale edilebilen yangında 1 hektarlık alan zarar gördü.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına Fethiye, Dalaman ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 5 tanker, 70 yangın söndürme işçisi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi.
Ekiplerin yoğun mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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