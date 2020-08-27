Büyükşehir’den haşere ile bilimsel mücadele Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde 57 araç,217 uzman personel, 35 adet ULV makinası, 11 adet özel ilaçlama ekipmanı ile yılın 12 ayı ara vermeksizin ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Muğla’nın 13 ilçesi, 569 mahallesinde haşere ile mücadeleyi sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi Ege ve Ankara Üniversitesi’nden bilim insanlarının Muğla’da yaptıkları çalışmalarla sivrisinek türlerini ve yaşadıkları habitatların haritasını çıkartan Büyükşehir Belediyesi buna göre ilaçlama yapıyor.

BelediyeÜniversite işbirliği ile 12 farklı tür belirlendi

Türkiye’de üniversite, belediye işbirliği ile uluslararası biyosidal kongresinde en iyi sunum seçilen başarılı bir çalışmanın altına imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı çalışmalarla 2016 yılında 361 lavra örneğinden 352’sinin örnek teşhisi gerçekleştirildi ve toplam 12 farklı tür belirlendi. Belirlenen 12 farklı türden 2’sinin de bölge için yeni türler olduğu anlaşıldı. Bu çalışmaları kitap haline getiren Muğla Büyükşehir Belediyesi ‘Entegre Vektörle Mücadele Hizmeti’ ismiyle kitabı yayınladı ve belediye yayınlarına kazandırdı.

Haşere mücadelesinde vatandaşlara da sorumluluk düşüyor

Haşere ile ilgili bilgilendirme broşürleri hazırlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi, ekipleriyle ilçe ilçe, mahalle mahalle vatandaşları da bilgilendirerek yaşam alanlarında almaları gereken tedbirleri anlatıyor. Kültürel Mücadele kapsamında sivrisineklerin durgun sularda ürediği, karasineklerin ağzı açık çöp, gübre vb. organik atıklardan ürediği, bitpirekene türü parazitlerin ise dış parazit uygulamaları yapılmayan evcil hayvanlardan kaynaklandığı konusunda vatandaşları bilgilendiren Büyükşehir ekipleri olumlu geri dönüşler alıyor. Ayrıca ekipler gündüzleri güzergah ve programlara göre düzenli olarak alan taraması çalışmaları yapıyor. Üreme kaynağının bulunması, kaynağın ortadan kaldırılmasına yönelik fiziksel tedbirlerin alınması ve etkenlerin ergin hale gelerek çoğalmamaları için ilaç uygulaması da yapan ekipler bu çalışmalara destek unsuru olan araç üstü soğuk sisleme uygulamalarını ise gün batımıyla birlikte tüm bölgelerde sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.