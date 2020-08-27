Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal başkanlığında İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Türker Yurtsever, Coşkun Demir, Okul ve Kurum Müdürlerinin katılımı ile 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Başı Müdürler Toplantısı yapıldı.

Toplantıda 2020 2021 eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmaları ve hijyen şartları değerlendirildi. İlçedeki eğitim öğretim faaliyetleri, YKS ve LGS'nin değerlendirilmesi, EBA kullanımı, okulların mevcut durumları, uzaktan eğitim faaliyetleri, okul güvenliği, taşıma ve yemek işlemleri ile okulların mevcut ihtiyaçları ele alındı.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri tarafından iş ve işleyişte aylık olarak düzenli yapılması gereken çalışmaları belirtmeleri ve YKS, LGS sonuçlarının değerlendirilmesi sonrasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan uzaktan eğitim ve 21 Eylül tarihinde başlayacak yüz yüze eğitim süreci ile ilgili yapılması gereken çalışmalar ve pandemi dolayısıyla alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal toplantıya katılan tüm okulkurum müdürlerine teşekkür ederek 20202021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.



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