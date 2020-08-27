Bodrum'da uyuşturucu baskını: 1 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kişinin evinde yapılan aramada satışa hazır halde metamfetamin ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cevat Şakir Mahallesinde A.T 'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgi aldı. Bir ay takip edilen şüphelinin evine ekiplerce operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada satışa hazır halde metefatemin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-08-27 20:13:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.