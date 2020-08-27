Bodrum'da 5 kaçak göçmen yakalandı

Fırat AKAY/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, lastik bot içerisinde 5 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 21.40 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hareket halindeki lastik botu durdurarak içerisindeki 5 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum FIRAT AKAY
2020-08-27 21:14:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.