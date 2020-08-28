Marmaris'te gündüz plaj ve havuz başları, akşam sokaklar dolu



Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) MARMARİS'te, sıcak hava nedeniyle bunalanlar, serinlemek için gündüz plaj ve havuz başlarına, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarına akın ediyor.

Caddelerdeki elektronik termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Marmaris'te plajlar doldu. Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridindeki mavi bayraklı plajlarda, renkli görüntüler oluştu. Kavurucu sıcaktan bunalanlar, çocuklarıyla gün boyu denize girdi. Kimileri ise şezlonglarını suya çekerek, gelen esintiyle serinlemeye çalıştı. Şemsiye altında kitap okumayı ve dinlenmeyi tercih edenlerin yanı sıra su sporlarıyla heyecan yaşayanlar da keyifli vakit geçirdi. Havuz başları da serinlemek isteyen tatilcilerle doldu. Gündüz deniz ve havuz başlarını dolduranlar, akşam ise sokağa akın etti. Saat 21.30'dan itibaren ilçe merkezinde bulunan Atatürk ve Kordon Caddesi yürüyüş yolu, kalabalıklaştı. Sahildeki kafelerde içeceklerini yudumlayan tatilciler, denizden gelen esintiyle serinledi. Bazı aileler, çay bahçelerinde dinlenirken, çocuklar da parklarda oyunlar oynadı.

Ailesiyle tatile gelen İngiliz Gloria Elizabeth Pettersan, "Antalya'da tatil yaptık ama Marmaris bambaşka. Muhteşem bir güzelliği var. Güvenli ve huzurlu bir yer. Ailemle gündüz deniz keyfi yapıp, akşam ise sokaklarda dolaşarak hatıra fotoğrafları çekiyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-08-28 09:31:12



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