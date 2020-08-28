Önce takip edip, sonra soymuşlar Muğla’nın Milas ilçesinde park halindeki otomobilin içerisinde bulunan parayı çalan hırsızların kimliği jandarma ekiplerinin titiz çalışmasıyla belirlendi.

Milas’ta esnaflık yapan A.A.’ya ait araçta hırsızlık olayı meydana geldi. Kafaca Mahallesi’nde park halinde bıraktığı otomobilin kapı kilit sistemini zorlayarak açan şahıslar araç içerisinde bulunan 45 bin TL’yi alarak kayıplara karıştı.

Aracına döndüğünde kapısının açık olduğunu fark eden A. A. hemen parasının yerinde olup olmadığını kontrol etti. Parasının çalındığını gören A.A.’nın güvenlik güçlerine başvurması üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

A.A.’nın gün içerisinde uğradığı güzergahlardaki kameraları titizlikle inceleyen jandarma ekipleri, Y.C. ve Ş.G.’nin, A.A.’yı takip ettiğini tespit etti. Ayrıca Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi tarafından araçta yapılan parmak izi çalışmasında ise Ş.G. isimli şahsın parmak izine rastlanıldı. Şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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