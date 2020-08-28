Muğlaspor'da Kapiz yeniden başkan



MUĞLA, (DHA)TFF 3. Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Muğlaspor'un olağan kongresinde Başkan Erol Kapiz güven tazeledi. Yeşil-beyazlı takımın genel kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde koronavirüs pandemisi nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uyarak açık havada yapıldı. Kongreye Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, eski başkanlar, siyasi partiler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, delegeler ve taraftarlar katıldı. Kapiz, seçim konuşmasında, "Kavgamız hep Muğlaspor sevdası için oldu. Bize verilen görevi en iyi şekilde yaptık. Aday olmasaydık kayyum atanacaktı. Muğlaspor'u sahipsiz bırakamazdık. Karamsar bir tablomuz yok. Kötü bir iş yapmadık. Pandemi sürecinde takımımızı Play-Off oynattık" dedi. Seçime tek aday olarak giren Erol Kapiz'in yönetim kurulu Hüseyin Nizamoğlu, Özcan Saygın, Hamdi Alper Kolukısa, Hakan Özcan, Hakan Akkaya, Hüseyin Uçar, Alper Pala, Ali Çakır, Serdar Sungur, Serdar İli, Özlem Sanem Şahbaz, Nahit Alkan, Hamza İlhan, Deniz Akgün, Raif Özdemir, Özgür Deniz Ateş isimlerinden oluştu.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-08-28 11:14:40



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