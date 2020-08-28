Milas'ta zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Milas ilçesinde minibüs, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Milas Ören karayolunda Karacahisar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğulcan G. yönetimindeki Milas’tan Ören’e doğru seyreden 48 LP 461 plakalı kamyonet, Ören’den Milas’a doğru seyreden Sezgin Ö.’nün kontrolündeki 48 ABM 041 plakalı minibüs ile çarpıştı. Meydana gelen kaza esnasında aynı güzergahta ilerleyen 48 KM 928 plakalı otomobilde duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü Oğulcan G. ve minibüs sürücüsü Segin Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından yaralılar 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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