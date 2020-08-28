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Muğla'daki klasman hakem ve sözlemci sayısı 22'ye yükseldi

İHA

Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı Merkez Hakem Kurulu, illerde görev yapacak klasman hakem ve gözlemcileri açıkladı.

Muğla'daki klasman hakem ve sözlemci sayısı 22'ye yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı Merkez Hakem Kurulu, illerde görev yapacak klasman hakem ve gözlemcileri açıkladı.
Geçtiğimiz yıl 18 olan Muğla’daki klasman hakem ve sözlemci sayısı bu sezon 22’ye çıkarıldığı açıklandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve ekibinin geçtiğimiz günlerde göreve gelmesinin 20202021 futbol sezonunda görev alacak hakem ve gözlemciler açıklandı. Buna göre 20192020 sezonunda Muğla’da 18 olan klasman hakem ve gözlemci kadrosunun bu yıl 22’ye yükseldiği açıklandı.
Yeni sezonda görev alacak hakem ve gözlemciler şu isimlerden oluştu: "Akif Uğurdur(Üst Klasman Gözlemcisi), Ali Zağlı ve Ali Şalk(Klasman Gözlemcisi), Yusuf Yartıcı ve Fatih Ocak(Bölgesel Gözlemci), Gökhan Memişoğlu(Üst Klasman Yardımcı Hakemi), Hakan Ülker ve Tayfun Sarı(Klasman Hakemi), Ersin Erbay, Sedat Bayrak, Hasan Cebeci ve Burak Dilitatlı(Klasman Yardımcı Hakemi), Ali Akdeniz, Anıl Furkan Liman, Emrecan Tatlıyer, Sami Şahin, ve Yunus Emre Taşkın(Bölgesel Hakem), Ali Cem Zorbay, Şivan Kesici, Mustafa Akince, Nail Karacan ve Tugay Ayas(Bölgesel Yardımcı Hakem)

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