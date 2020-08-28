Başkan Gürün’den 30 Ağustos mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Zafer Bayramı’nın 98.yılında bir kutlama mesajı yayımladı.

30 Ağustos 1922 tarihinin öneminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Türk'ün gerçek kurtuluş güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün parlaklığıyla doğacaktır” cümlesinden çok net anlaşılacağını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün dünya tarihini değiştiren bir zaferin yıl dönümünü her zamankinden daha büyük coşku ve gururla kutlamaları gerektiğini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Atatürk’ün Gençliğe hitabede yazdığı; “Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.” İşte vatan toprakları tam da bu haldeyken Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tek yürek olan Türk Milleti önce Sakarya Savaşı’nı kazanmış, daha sonra Büyük Taarruz ile düşmanı bozguna uğratmış ve düşmanı tamamen yurttan atacak olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni bundan 98 yıl önce kazanmıştır. Anadolu topraklarını Türk Milleti için tekrar vatan yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları dünya tarihini değiştirmiş, mazlum ülkelere örnek olacak bir destan yazmıştır. 30 Ağustos Türk Milleti için Atatürk demektir, bağımsızlık ve zafer demektir. Büyük zaferin 98.yılında bu güzelim vatan topraklarında bizlerin hür, bağımsız, özgürce yaşamamızı sağlayan, bizlere 30 Ağustos gibi büyük bir zaferin gururunu yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi saygı ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyorum” dedi.

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