700 yıllık gelenek pandemiye rağmen devam etti Eren Baba anma etkinlikleri pandemi dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleştirildi

Muğla ile Denizli arasında yer alan 2 bin 295 metre yüksekliğindeki Sandros Dağı'nın zirvesinde bulunan Eren Baba mezarının başında yaklaşık 7 asırdan bu yana devam eden anma etkinlikleri bu yıl pandemiye rağmen gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen anma etkinliklerinde renkli görüntüler oluştu. Binlerce kişinin akın ettiği hayır ve anma etkinliklerine katılan vatandaşlar virüsün bir an önce sona ermesi için dua etti. Bazı vatandaşlar toprağa maske gömerek pandeminin son bulmasını diledi.

Başta Muğla ve Denizli olmak üzere ülkenin dört bir yanından Sandros Dağı'na gelen akın eden vatandaşlar bir gece önceden dağda kurdukları çadırlarda hazırlık yapıp kurbanlar keserek hayır yemeği hazırladı. Her yıl Ağustos ayının son çarşambayı perşembeye bağlayan gece başlayıp Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam eden etkinlikte vatandaşlar bol bol namaz kılıp, dualar etti.

Pek çok kişi kendi ihtiyaç ve taleplerine göre dualar ederken, bu yıl herkesin ortak duası ise korona virüsün bir an önce son bulması oldu. Geleneğin 7 asırdan bu yana devam ettiğini belirten yöre sakinleri, Sandros Dağı'nın Çiçek Baba bölgesinin eteklerinde bulunan 4 metre eninde 42 metre uzunluğundaki mezarın tarihten bu yana ziyaret edildiğini söyledi.

Yöre halkının senelerdir buraya gelip bu etkinliği sürdürdüğünü belirten 70 yaşındaki Ali Rıza Demirel, etkinliğe Köyceğiz'den geldiğini, çocukluğundan bu yana bu etkinliklere katıldığını söyledi. Demirel, "Biz çocukluğumuzdan bu yana buraya gelirdik, eskiden yol yoktu yürüyerek gelirdik. Yollar yapıldı arabalarımızla geliyoruz. Her geçen gün de gelen insan saysı artıyor" dedi.



Maske gömerek virüsün son bulmasını diledi

Korona virüs sebebiyle bu sene gelenlerin sayısında düşüş olduğunu belirten ziyaretçilerin bu yıl en en önemli dileği virüsün son bulması oldu. Ziyaretçilerden Iraz Çiçek, "68 yaşındayım kendimi bildim bileli gelirim buraya. Dua etmeye geldik. Maskemi türbenin ucundaki taşa gömdüm, bu hastalıktan kurtulmayı nasip et ya Rabbim dedim" diyerek pandemi döneminin bitmesini istediğini söyledi.

Her yıl bölgeye gelip kurban kesip, şükür namazı kıldıklarını belirten ziyaretçilerden 74 yaşındaki Bayram Gün ise, "Ben çocukluğumdan bu yana gelirim buraya. Yaklaşık 30 kilometre yolu yayan veya hayvanlarımızla gelirdik. O zamanlar buraya gelirken büyük bir ses çıkardı. Sanki erenin olduğu yer yıkılmış hiçbir şey kalmamış zannedersin. Gelip görünce her şeyin yerinde olduğunu görürsün. Şimdi de eskiden atılan topun yerine silah atılıyor. Eskiden babalarımızla gelirdik, şimdi kendi çocuklarımızla. Yollar yapıldı arabalarımızla geliyoruz. Dileklerimizi tutarız kalbimiz temiz olursa yerine geleceğine inanırız" diyerek, sağlığı olursa seneye de geleceğini belirtti.

Çiçek Baba Dağı'nın eteklerindeki Eren Baba yatırını ziyaret edenler öğle namazını kıldıktan sonra bölgeden ayrıldılar.

