Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili kafeteryaya girdi: 1 ölü, 4 yaralı



Mehmet ÇİL /DATÇA (MUĞLA), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü N.A.B.'nin alkollü halde kullandığı otomobil, kaferyaya girdi. Kazada Almanya'dan tatil için gelen gurbetçi aileden 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sürücü, adliyeye sevk edildi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında yaşandı. İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı yönüne giden N.A.B. yönetimindeki 46 ABH 335 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki beton dubaları parçalayıp, kafeteryaya girdi. Kafeteryadaki bir masada oturan Selin Çakır (27), eşi Mehmet Çakır (35) ile çocukları Sare Çakır (3) ve Liya Çakır (1) ile akrabaları Enes Balı yaralandı.

Yaralılar ambulaslarla Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Selin Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından otomobili bırakıp olay yerinden kaçan N.A.B., bir süre sonra polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Sürücü N.A.B.'nin 1.12 promil alkollü olduğu belirlendi. N.A.B., polisteki işlemlerinin tamamlanmasıyla bugün adliyeye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Selin Çakır ve ailesinin Almanya'da yaşadığı, tatil için Kütahya'ya oradan da Marmaris'e geldiği, Datça'ya ise günübirlik gezi için geçtikleri öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-08-28 16:25:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.