AK Partili Yavuz, “Azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zafer”

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Demir mesajında; “Milletimizin bağımsızlık uğruna gösterdiği azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 98. yıldönümünü karşılamanın mutluluğu içindeyiz. Ağustos ayı milletimiz için gerçek bir zaferler ayıdır. Anadolu’nun kapılarını Türk milletine açan, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Mohaç, Çaldıran, Mercidabık, zaferleri gibi Cumhuriyetin ilanına giderken en önemli kilometre taşlarından birisi olan, 30 Ağustos büyük zaferi de yine Ağustos ayında gerçekleşmiştir" dedi.

Başta mavi vatan olmak üzere Türk ordusunun her alanda vatan savunması yaptığına dikkati çeken Demir, “Türk Milleti bu zaferle dünyaya, insanca yaşamanın ancak hür, bağımsız ve egemen bir devlet olmakla gerçekleşebileceğinin en güzel örneğini vermiş ve bu uğurda her türlü özveriye katlanmaya daima hazır olduğunu bir kez daha göstermiştir. Milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sergilediği bu kahramanlık destanı, esaret ve zulüm altındaki milletlere de emsal teşkil etmiştir. Bugün de ülkemizin birliğine, beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize yönelik tehditler mevcuttur. Bu tehditlere karşı Aziz Milletimiz ve ordumuz, gerek yurt içinde ve gerekse sınırlarımızın ötesinde, bilhassa mavi vatanımızda dünya tarihinde eşi görülmeyen bir vatanseverlikle neleri başarabileceğini göstermeye devam etmektedir. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak iç ve dış tüm düşmanların karşısına tek vücut olarak çıkmaktır.” dedi. Demir, mesajını “Bu duygularla, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum” ifadeleriyle tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.