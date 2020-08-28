Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili kafeteryaya girdi: 1 ölü, 4 yaralı (2)

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TUTUKLANDI

Muğla'nın Datça ilçesinde, ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı otomobille bir kafeteryaya dalarak Selin Çakır'ın ölümüne, aynı aileden 4 kişinin ise yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü N.A.B. (17), sevk edildiği adliyede tutuklanıp, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-08-28 17:53:50



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