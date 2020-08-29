Datça'da asayiş denetimi



Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, narkotik polislerinin katılımıyla asayiş denetimi yapıldı. İş yerleri ve otomobiller incelenirken, 678 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli, toplam 100 personel ile narkotik köpekleri Golden cinsi 'Maço', kurt köpekleri 'Einstein' ve 'Hera' ile kentte denetim yaptı. Halka açık iş yerleri, restoran ve kafeteryalar kontrol edildi. Yol denetimlerinde durdurulan otomobiller arandı. Denetimde 678 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. 67 otomobil ve 27 işletme arandı. 1'i kurusıkı tabanca, diğeri pompalı tüfek olmak üzere 2 silaha el kondu. Hakkında arama kararı bulunan 2 kişi, gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu madde ve sahte alkol ele geçirildi.

Sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmadıkları tespit edilen 7 kişiye ise cezai işlem uygulandı.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2020-08-29 12:29:42



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