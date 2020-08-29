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Akbük yolunda kaza: 3 yaralı Menteşe’nin Akbük koyu yolunda şarampole uçan araçta bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İHA

Muğla'da meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Menteşe ilçesi Akbük yolunda meydana gelen kaza sonrası yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Akbük yolunda kaza: 3 yaralı Menteşe’nin Akbük koyu yolunda şarampole uçan araçta bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Menteşe ilçesi Akbük yolunda meydana gelen kaza sonrası yaralılar Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre 34 DAA 240 plakalı araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 Ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Aykut Karataş, Davut Karataş ve Mehmet Karataş isimli vatandaşlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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