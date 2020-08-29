Bodrum'da yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti



Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM'daki plajlar, sıcak ve nemli havadan bunalanların akınına uğradı.

Turizmin gözde merkezleriden Bodrum'da bugün hava sıcaklığı 34, deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi, nem oranı ise yüzde 50'leri buldu. Hafta sonunda sıcak ve nemli havadan bunalanlar, dünyaca ünlü Gümbet, Kumbahçe, Ortakent ve Bitez sahillerine gitti. Sahilde bazı tatilciler şemsiye altında kitap okurken, bazıları yüzerek serinlemenin keyfini sürdü. Bursa'dan tatil için kente gelen Tuğçe Çakır (32), çocuklarıyla sahil keyfi yaptığını söyledi. İstanbul'dan tatile gelen Bertan Yılmaz (38) ise, "Bodrum güzel, hava güzel, deniz güzel, her şey çok güzel" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ

2020-08-29 17:00:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.