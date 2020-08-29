Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Muğla’nın Marmaris MHP ilçe Başkanı Kemal Kalemci 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Kalemci mesajında, ‘’Dumlupınar’da cereyan etmiş olan Başkomutanlık meydan muharebesi dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak tarihteki yerini almış, göğüs kabartan bir başarıya imza atılmıştır. Köşeye sıkıştırılmış, işgale uğramış, bitkin düşmüş, şehit olmuş, canı yanmış bir milletin neleri başarabileceğini göstermiştir. Türk Milletine gösterilen esareti reddederek gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders verilmiştir. Herkes iyi bilmelidir ki Türk Milleti dünya durdukça yaşayacaktır. Birliğimize, varlığımıza karşı kötü emeller besleyenler, ölümü içerisinde öldürmüş bir milletin neler yapacağı ortadadır. İşgal altındaki Anadolu topraklarının kurtuluşunun gerçekleştiği Türk Milletinin top yekûn katıldığı 30 Ağustos büyük bir zaferin adıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük Türk Milleti için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun’’ sözlerine yer verdi.



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