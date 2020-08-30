Marmaris´te 7 defa mühürlenen go kart pistinin kapatılması için açlık grevi başlattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris´te 7 defa mühürlenen go kart pistinin kapatılması için açlık grevi başlattı

DHA

Marmaris´te 7 defa mühürlenen go kart pistinin kapatılması için açlık grevi başlattı


Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlenmesine rağmen faaliyetine devam eden go kart işletmesinin kapatılması için mahalle sakinlerinden Deniz Berberoğlu açık grevi başladı. 50 hanenin bulunduğu mahalle sakinleri de sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.
Marmaris'in Boynuzbükü Mevkii´nde bulunan bir arazi, özel firma tarafından 49 yıllığına Milli Emlak Müdürlüğü´nden kiralandı. Firma tarafından araziye kurulan go kart işletmesi mahalle sakinlerinin kabusu oldu. İşletme, Marmaris Belediye tarafından 3 yılda ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 7 defa mühürlendi. Her mühür sonrası iddialara göre go kart işletmecileri mühür fekti yaptı. Belediye ise en son 20 Ağustos tarihinde tekrar mühürleme yaparak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan mühür ve onlarca şikâyet, ihbar dilekçesine rağmen işletme faaliyetlerine devam etti.
'İŞLETMEYİ PROTESTO İÇİN AÇLIK GREVİ BAŞLATTI'
Mahalle sakinlerinden ve bir işletmede aşçı olarak çalışan Deniz Berberoğlu, yaşanılan hukuksuzluğa ve yasa tanımazlığı protesto ederek evinin önüne ilginç bir eylem başlattı.  Evinin önüne, 'Bu evde açlık grevi vardır' pankartı asarak açan Berberoğlu, açlık grevi başlattığını duyurdu. 5 gündür açlık grevi yapan Berberoğlu, avukatına vasiyetname vererek başına bir şey geldiğinde tüm mal varlığının Türk Silahlı Kuvvetleri´ne bağışlanmasını istedi.
YAŞAM HAKKIMIZ VE SEVGİMİZ ELİMİZDEN ALINDI
Evinin bahçesinde açıklamada bulunan Berberoğlu, 1984 yılından bu yana ailesiyle birlikte aynı mahallede oturduğunu, ancak son 7 yılır go kart işleten firma nedeniyle yaşamlarının alt üst olduğunu söyledi. Berberoğlu, yaşadıkları sıkıntıyı şöyle ifade etti:
"Mahalleli olarak burnumuzun dibinde ormanlık alana gasp, dere yatakları üzeri kapatılma ve 200 desibele varan gürültü kirliliği ile uğraşıyoruz. Bu işletme mahallemize ciddi zararlar verdi. Yaşam sevgimiz elimizden alındı. Bu kurumun usulsüzlüğünü, yasa tanımazlığını avukatımız aracılığıyla ulaştırmadığımız merci kalmadı. Birçok kez ruhsatı olmadığı gerekçesiyle mühürlenmesine rağmen yapılan mühür fekti ile faaliyet devam etti. Ruhsatı olmayan ve mühürlenen go kart firması nedense bir türlü kapatılmadı. Polis ve devletin hiçbir görevlisi mühür fekti yapan bir işletme için yaptırımda bulunmadı. Bu yasa dışı faaliyet yapan firmanın birileri tarafından sanki korunduğunu düşünüyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devletimi seven, duyarlı, yasalara uyan biriyim. Bu açlık grevi eylemimle devletime karşı gelme düşüncem yoktur. Anayasal haklarımız elimizden alınınca yapacak bir şeyimiz kalmadı. Avukatıma vasiyet verdim. Bu açlık grevinde başıma bir hal geldiğinde tüm mal varlığımı Türk Silahlı Kuvvetleri´ne
bağışlanmasını istedim. Benim gibi çok mağdur olan mahalle sakini var ama bir şekilde
konuşmaya korkuyor. Bizim tek isteğimiz huzur ve güvenliğimizi bozan işletme hakkınd yasal işlemlerin başlatılmasıdır. Bu işletmenin arkasında hangi siyasi güç var ki ruhsatsız olmasına rağmen faaliyetine devam ediyor. Burada yaşanılacak bir olayda kim hesap verecek." 
'DEVLET İRADESİ HİÇE SAYILDI'
Mahallenin ve Berberoğlu´nun avukatı Hüseyin Kurum ise, "Bu go kart pistinin faaliyetinin son verilmesi için mücadele veriyoruz. Burası bizim bildiğimiz 7-8 defa mühür yapılmış ama bir şekilde ya mühür kaldırılmış ya da mühür fekti yapılmış. En son 20 Ağustos 2020 tarihinde belediye tarafından mühürlenme oldu. Ama çalışanlar bunu hiçe sayarak faaliyetlerine devam edilmeye devam ediliyor. Bir yere mühür vuruluyorsa Devlet iradesi burada işletilmelidir. Eğer işletme faaliyetine devam ediyorsa Devlet iradesi boşluğu vardır. Berbroğlu ve mahalle sakinleri anayasal haklarının korunması için mücadele veriyor. Bu işletme yasal olarak işlemlerini yaptırır, doğaya, çevreye ve mahalle halkına zarar vermez o zaman diyecek bir şeyimiz yoktur. Buranın faaliyetlerine son vermesi için tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.
Go kart işletmesinin Turizm Bakanlığı´na bağlı olduğu, arazinin ise  Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 49 yıllığına kiralandığı öğrenildi. Ayrıca mahalle sakinlerinin şikâyetlerini öğrenen işletme çalışanların sözlü tehdit ettiği ve evlerinin önüne gelerek taciz ettiği iddia edildi.
 DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2020-08-30 04:25:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci’nin 30 ...
Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek ...
Bodrum'da yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti
YEREL HABERLER Bodrum'da yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti
Fethiyeli Genç Hakem Süper Lig’de
YEREL HABERLER Fethiyeli Genç Hakem Süper Lig’de
Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi
Akbük yolunda kaza: 3 yaralı Menteşe’nin Akbük koyu yolunda şarampole uçan araçta bulunan üç kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
YEREL HABERLER Akbük yolunda kaza: 3 yaralı Menteşe’nin Akbük koyu ...
Ali Bayramoğlu: “Pandemi morfininin etkisi henüz geçmedi” MÜSİAD Muğla Şubesinin davetlisi olarak Muğla’ya gelen MÜSİAD 2’nci dönem genel başkanı Ali Bayramoğlu, dünyada globalleşme tezinin çöktüğünü ve yerelleşmenin hakim olduğunu açıkladı.
YEREL HABERLER Ali Bayramoğlu: “Pandemi morfininin etkisi henüz ...
Bodrum'da Kenan Doğulu konseri
YEREL HABERLER Bodrum'da Kenan Doğulu konseri
Denizci kadınlar şiddete dikkat çekmek için yelken açtı
YEREL HABERLER Denizci kadınlar şiddete dikkat çekmek için yelken ...
Marmaris'te orman yangını
YEREL HABERLER Marmaris'te orman yangını
Datça'da asayiş denetimi
YEREL HABERLER Datça'da asayiş denetimi
Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Marmaris’teki orman yangını kontrol altına alındı
Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı başladı
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı başladı
Cumhurbaşkanlığı konuk evi yolu üzerinde yangın Marmaris Karacasöğüt Mahallesi'nde Cumhurbaşkanlığı konuk evine giden Okluk yolu üzerinde orman yangını başladı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı konuk evi yolu üzerinde ...
Datça’da 100 polisle dev uygulama
YEREL HABERLER Datça’da 100 polisle dev uygulama
Muğla'daki cinayetin zanlısı 3 yıl sonra Azerbaycan'da yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'daki cinayetin zanlısı 3 yıl sonra ...
Koruma altındaki Küdür´deki çevre kirliliğe tepki
YEREL HABERLER Koruma altındaki Küdür´deki çevre kirliliğe tepki
Muğla'da 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama
YEREL HABERLER Muğla'da 65 yaş üzeri vatandaşlara yönelik kısıtlama
Fatma Girik: Ölmedim, gayet iyiyim, sağlıklıyım
YEREL HABERLER Fatma Girik: Ölmedim, gayet iyiyim, sağlıklıyım
Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili kafeteryaya girdi: 1 ölü, 4 yaralı (2)
YEREL HABERLER Ehliyetsiz ve alkollü sürücünün otomobili kafeteryaya ...
AK Partili Yavuz, “Azim ve kararlılığın tüm dünyaya ilan edildiği büyük zafer”
YEREL HABERLER AK Partili Yavuz, “Azim ve kararlılığın tüm dünyaya ...
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutlayacaklar
YEREL HABERLER 30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutlayacaklar
Başkan Sert, “31 Ağustos'a kadar yetki belgelerini almaları gerekiyor”
YEREL HABERLER Başkan Sert, “31 Ağustos'a kadar yetki belgelerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X