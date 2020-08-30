Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı 1 Ölü

Muğla’nın Milas ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Gece saat 00:30 sıralarında Bahçe Mahallesi istikametinden Milas’a doğru seyreden 18 yaşındaki Doğukan Altuğ’un kontrolündeki 48 ABS 483 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaza yaptı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Doğukan Altuğ, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Doğukan’ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından ön otopsi yapılmak üzere 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.