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Muğlaspor'da görev dağılımı yapıldı

DHA

Muğlaspor'da görev dağılımı yapıldı


MUĞLA, (DHA) - TFF 3. Lig'de Erol Kapiz başkanlığında güven tazeleyen Muğlaspor'un yönetim kurulu görev dağılımını yaptı. Yeşil-beyazlılarda başkan vekilliklerine Hüseyin Nizamoğlu ile Hamdi Alper Kolukısa, idari asbaşkanlık ile basın sözcülüğüne Hakan Özcan, mali asbaşkanlığa Serdar Sungur, profesyonel futbol şube sorumluluğuna Özcan Saygın, sosyal komite başkanlığına Serdar İli, bölge temsilciliğine Osman Pala, genel kaptanlığa Özgür Deniz Ateş, altyapı şube sorumluluğuna Deniz Akgün ile Ali Çakır, mali komite üyeliklerine Hamza İlhan ile Raif Özdemir, sosyal komite üyeliklerine Hüseyin Uçar, Hakan Akkaya ve Nahit Alkan getirildi. Yeni sezon öncesi antrenmanlarını tesislerinde sürdüren Muğlaspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı. Geçen sezon görev yapan teknik direktör Hasan Şermet'in Nazilli Belediyespor'la anlaştığı Muğla'da yeni teknik adam hafta başında belli olacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)
2020-08-30 12:35:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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