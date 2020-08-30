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Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne aldı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne alırken, izleyicilerin çoğunluğunu sağlık çalışanları oluşturdu.

İHA

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Mart ayında pandemi yasakları nedeni ile son anda iptal edilen oyunlarının ardından, ilk kez sahneye çıktı.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne aldı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne alırken, izleyicilerin çoğunluğunu sağlık çalışanları oluşturdu.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları Mart ayında pandemi yasakları nedeni ile son anda iptal edilen oyunlarının ardından, ilk kez sahneye çıktı.
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası’ oyunu, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi’nde Covid19 kuralları çerçevesinde olmasına rağmen, yoğun katılımla izlendi. Sağlık personelinin davetli olduğu oyuna Bodrum’un çeşitli hastane ve kliniklerinden gelen sağlıkçıların yanı sıra, Anadolu’nun çeşitli kentlerinden Bodrum’a tatil amacıyla gelen sağlık görevlileri de katıldı. Oyunu izleyenler arasında, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Sanatçı Bedri Baykam da vardı.
Oyuncuların selamının ardından bir konuşma yapan Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, pandemi koşullarında mesafeli ve maskeli birkaç provanın ardından sergilenen oyunu, küresel salgınla mücadele döneminde canları pahasına, gece gündüz demeden mücadele eden sağlık çalışanlarına ifhaf ettiklerini belirterek “Seyircilerimiz arasında davetlimiz olarak bulunan sağlık çalışanlarımıza ve ülkemizin tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyor ve onları ayakta alkışlıyoruz” dedi.
Daha sonra sahnede 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları gerçekleşti. Oyuncular ve sanatseverler, bu kez ellerinde Türk bayraklarıyla zafer marşları okudu.
Türk Tiyatrosu’nun duayeni Oktay Arayıcı’nın ölümsüz eseri olan ‘Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası’ nın Genel Sanat Yönetmeniliğini Hüseyin Akşen, yardımcı yönetmenliğini Erdal Cindoruk ve Gülbin Yeşil yaptı. Oyunda Tarık Papuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er, Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Sertaç Aydın, Barış Hayta, Bilal Çatal Çekiç rol aldı.

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