Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorum

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorum

DHA

Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorum


Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)TÜRK sinemasının usta isimlerinden Müjde Ar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturduğu evin kaçak olduğuna dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bodrum Belediye Baykanı Ahmet Aras'a hitaben, "Sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum. Keşke bu çabanızı 2,5 aydır Gündoğan sakinleri için işkenceye dönüşen gürültü kirliliğini sonlandırmak için harcasaydınız" dedi.
Bir süredir Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak, Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle bir süre önce şikayet etmişti. Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir sür önce de 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kuracağını açıklamıştı. Müjde Ar'dan avukatı aracılığıyla CİMER'e dilekçe gönderip, yaşadığı Gündoğan Mahallesi, Kızılburun mevkiindeki yüksek sesle müzik sesle yayın yapan bir otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip, Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu. Ar, dairesinin kaçak olduğuyla ilgili haberler üzerine Başkan Aras'a hitaben sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Ar açıklamasında, "Sayın başkan, gazetede çıkan ısmarlama haberle ilgili çabanızı gördüm. Her şeyden önce ısmarlama haberde yazıldığı gibi sitedeki dairem kaçaksa sizi görevinizi yapmaya ve evimi yıkmaya davet ediyorum. Keşke bu çabanızı 2,5 aydır Gündoğan sakinleri için işkenceye dönüşen gürültü kirliliğini sonlandırmak için harcasaydınız"  ifadelerine yer verdi.
Ar, paylaşımında, "Haberdeki 'şikayetleri geri çeksin' teklifi adı altındaki tehdidi de reddettiğimi bilmenizi isterim. Bu ülke ve bu şehir kamu gücünü vatandaşlar aleyhinde kullanan yöneticilerden çektiği kadar hiçbir şeyden çekmedi. Ne mutlu ki bu tür yöneticilerin siyasetteki ömrü çok uzun olmuyor" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu haberde Müjde Ar'ın turizm bölgesinden önce günü birlik apart ruhsatlı yapı alıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkardığı imar affına başvurarak bunu konuta çevirdiği iddia edilmişti.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2020-08-30 18:33:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması
YEREL HABERLER Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' ...
Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile ...
Ürettiği 736 gramlık soğan şaşırttı
YEREL HABERLER Ürettiği 736 gramlık soğan şaşırttı
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne aldı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne alırken, izleyicilerin çoğunluğunu sağlık çalışanları oluşturdu.
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları ...
Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması
Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
YEREL HABERLER Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
Datça'da, denizde ve karada Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Datça'da, denizde ve karada Zafer Bayramı coşkusu
Mavi vatan Göcek’te Zafer Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Mavi vatan Göcek’te Zafer Bayramı kutlaması
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Belediye Meydanında gerçekleştirilen çelenk sunma etkinliği ile başladı.
YEREL HABERLER Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı Bodrum'da 30 ...
Muğlaspor'da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Muğlaspor'da görev dağılımı yapıldı
Çiftçi beyaz altından umutlu
YEREL HABERLER Çiftçi beyaz altından umutlu
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla Milas’ta resmi tören düzenlendi.
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü ...
Acar: “Aday olmayı düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Acar: “Aday olmayı düşünmüyorum”
Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı 1 Ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı ...
Yayla Ceylan, Temel ve Seki grup yolları asfaltlandı
YEREL HABERLER Yayla Ceylan, Temel ve Seki grup yolları asfaltlandı
Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Su sporları eğitmeni ve opera sanatçısından Marmaris'te klip
YEREL HABERLER Su sporları eğitmeni ve opera sanatçısından ...
Marmaris´te 7 defa mühürlenen go kart pistinin kapatılması için açlık grevi başlattı
YEREL HABERLER Marmaris´te 7 defa mühürlenen go kart pistinin ...
Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci’nin 30 ...
Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek ...
Bodrum'da yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti
YEREL HABERLER Bodrum'da yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti
Fethiyeli Genç Hakem Süper Lig’de
YEREL HABERLER Fethiyeli Genç Hakem Süper Lig’de
Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X