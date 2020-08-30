Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması

DHA

Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması


Hasan AKYILDIZ / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen Çağlar Özbakır (31), trafikte tartıştığı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ile korumasının kendisine hakaret ederek otomobiline zarar verdiği iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Özbakır, Belediye Başkanı Karaca'nın kendisini ve yanındaki kız arkadaşını, 'Sizi öldüreceğim. Fethiye'ye gömeceğim' diyerek tehdit ettiğini ileri sürerek trafik magandalığı ile suçladı.
Ankara'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine kız arkadaşı ile tatile gelen Çağlar Özbakır, dün saat 20.30 sıralarında, otomobilleriyle tur atarken iddiaya göre, arkasından gelen aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Bir süre sonra otomobilini kenara çeken Özbakır ile diğer araçtaki 2 kişi arasındaki tartışma büyüdü. Özbakır'a hakaret eden otomobildeki 3 kişiden 2'si, otomobiline de zarar verdi. Özbakır, Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, şikayetçi olduğunda, kendisi ile tartışan kişinin CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve şoförü olduğunu öğrendi.
'SİZİ ÖLDÜRECEĞİM, FETHİYE'YE GÖMECEĞİM'
Özbakır konuyla ilgili DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "İki gün önce Muğla'ya tatile geldim, Bugün dönmek zorunda kalıyorum. Sebebi kendisinin belediye başkanı olduğunu söyleyen ve benim de ismini internetten teyit ettiğim kişi. Aracıma dün saldırıp, hasar verdi. Küfürler yağdırıp, içerisinde kadın olduğunu belirtmeme rağmen aracıma saldırttı. Tekme attı hakkında şikayetçi oldum. Israrla kendisi açıklama yapmıyor, mobese kayıtları duruyor. Mobese kayıtları için avukatıma dilekçe yazacağım. Umarım bir an önce bu sorun düzelir. Dünyanın en güzel koylarına sahip Fethiye'ye bir tane maganda belediye başkanı seçtirmiş partisi. Bir şehir magandası, kadın cinayetlerinin olduğu bir dönemde arabama saldırdı. Özellikle, 'Kadın var' dediğim alana gitti, camını yumrukladı. Sinkaflı küfürler eşliğinde aracımı takip etti, ardımdan koşup, 'Sizi öldüreceğim. Fethiye'ye gömeceğim' diyerek, tehdit etti. Birçok görgü tanığı var. Fethiye Yeni Cami bölgesindeki birçok kişi olayı görmüştür. Olayın yaşandığı trafik ışıklarının olduğu yerde mobese kamerası kayıtları vardır. Bizim endişemiz oradaki mobese kayıtlarının silinmesi ve oradaki olayı gören halkın sindirilmesi. Bu işin peşini bırakmayacağım. Adaleti sonuna kadar arayacağım. Fethiye Belediye Başkanı'ndan şikayetçi oldum" dedi.
BAŞKAN KARACA'DAN AÇIKLAMA
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Olayı doğrulayan Karaca, Özbakır'ın konuyla ilgili bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler, yorumlar olaya neden olan kişinin amacını aşan açıklamaları doğrultusunda açıklama yamak durumunda kaldığını belirtip, "Olayla ilgili kutsal değerlerimize hakaret, davranış ve iftiralar yasal alana intikal etmiştir. Olayın oluş ve yayılış şeklinin siyaseten yıpratma amacına yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Soruşturma her alanda görülecek ve tarafımızca özenle takip edilecektir. Şahsım ve Fethiye'miz bu tür olaylara alışkın değildir. Kişiliğimiz ve karakterimizin, yaşandığı varsayılan olaya uymadığını, Fethiye halkı yakından bilmektedir. Her ne amaçla olursa olsun bu olayın yaşanmış olmasından ziyadesiyle üzgünüm. Ancak şehrimizin huzurunu, Fethiye'mizin onurunu ve güvenliğini korumaya kararlıyız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Hasan AKYILDIZ
2020-08-30 18:52:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorum
YEREL HABERLER Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ...
Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile ...
Ürettiği 736 gramlık soğan şaşırttı
YEREL HABERLER Ürettiği 736 gramlık soğan şaşırttı
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne aldı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne alırken, izleyicilerin çoğunluğunu sağlık çalışanları oluşturdu.
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları ...
Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması
Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
YEREL HABERLER Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
Datça'da, denizde ve karada Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Datça'da, denizde ve karada Zafer Bayramı coşkusu
Mavi vatan Göcek’te Zafer Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Mavi vatan Göcek’te Zafer Bayramı kutlaması
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Belediye Meydanında gerçekleştirilen çelenk sunma etkinliği ile başladı.
YEREL HABERLER Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı Bodrum'da 30 ...
Muğlaspor'da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Muğlaspor'da görev dağılımı yapıldı
Çiftçi beyaz altından umutlu
YEREL HABERLER Çiftçi beyaz altından umutlu
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla Milas’ta resmi tören düzenlendi.
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü ...
Acar: “Aday olmayı düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Acar: “Aday olmayı düşünmüyorum”
Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı 1 Ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı ...
Yayla Ceylan, Temel ve Seki grup yolları asfaltlandı
YEREL HABERLER Yayla Ceylan, Temel ve Seki grup yolları asfaltlandı
Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
YEREL HABERLER Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
Su sporları eğitmeni ve opera sanatçısından Marmaris'te klip
YEREL HABERLER Su sporları eğitmeni ve opera sanatçısından ...
Marmaris´te 7 defa mühürlenen go kart pistinin kapatılması için açlık grevi başlattı
YEREL HABERLER Marmaris´te 7 defa mühürlenen go kart pistinin ...
Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Aksoy’un 30 Ağustos Zafer Bayramı ...
Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
YEREL HABERLER Marmaris MHP İlçe Başkanı Kemal Kalemci’nin 30 ...
Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER Zemine döşeli tahtayla duvar arasına sıkışan köpek ...
Bodrum'da yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti
YEREL HABERLER Bodrum'da yüksek nemden bunalanlar sahile akın etti
Fethiyeli Genç Hakem Süper Lig’de
YEREL HABERLER Fethiyeli Genç Hakem Süper Lig’de
Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi
YEREL HABERLER Marmaris'te termometreler 44 dereceyi gösterdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X