Dalaman Polisi Türk Bayrağı Dağıttı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Dalaman ilçesinde polis ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uygulamada Türk bayrağı dağıttı.

Dalaman ilçe emniyet müdürlüğü trafik ekipleri tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçe genelinde yaptıkları yol uygulamasında, Türk bayrağı dağıtıldı.

Kentin belirli noktalarında gerçekleşen uygulamada bayrak dağıtımında yapan polis ekiplerine vatandaşlar teşekkür etti.

Trafik ekipleri yol uygulamasında yaptığı bayrak dağıtımında, ilçenin işlet caddelerinin giriş ve çıkışlarına da dev Türk bayrakları astı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.