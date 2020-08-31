Muğla Büyükşehir ailesi 30 Ağustos'u kutladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, fakat henüz resmi açılışı gerçekleştirilmeyen Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku içinde kutlandı.

Kutlama programına Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Parti Meclisi Üyesi Gizem Sayar Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, milletvekilleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kutlama programının açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Eğer Mustafa Kemal ve arkadaşları ülkeyi kurtarıp Cumhuriyeti kurdularsa, biz de bu dar yoldan çıkarız ve tekrar rayından çıkmış olan treni rayına sokup hep beraber atamızın bize işaret ettiği muassır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak çalışırız. 30 Ağustos çok önemli ve değerli. Pandemi sürecinde tedbirlerimizi alarak bugün bir araya geldik. Acaba daha önceki yıllardaki gibi omuz omuza meşalelerle Muğla sokaklarında yürüyebilir miydik? Ama Covid ile ilgili alınan bir karar var. Biz ona da uyarız. Ama 30 Ağustos'u da ne olursa olsun kutlarız" dedi.

Etkinlik Muğla Büyükşehir Belediyesi Bandosu tarafından verilen konserin ardından sona erdi.

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