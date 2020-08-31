Muğla KOM operasyonlarında 2 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla KOM operasyonlarında 2 tutuklama

İHA

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriz tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve kaçak üretilen alkol ele geçirildi.

Muğla KOM operasyonlarında 2 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriz tarafından il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ve kaçak üretilen alkol ele geçirildi.
Operasyonlarda 288 litre etil alkol, 233 şişe gümrük kaçağı alkol, 22 litre el yapımı içki, 6 bin 340 adet doldurulmuş makaron, 4 bin adet içi boş makaron, 6 kilogram bandrolsüz tütün, 8 paket gümrük kaçağı sigara, 608 adet gümrük kaçağı çanta, 49 kutu gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün, 48 tablet cinsel içerikli hap, tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi.
Operasyonlar sonunda 22 şahsa gümrük kanununa muhalefet, ateşli silahlar kanununa muhalefet ve kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı. 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su üstünde sağlıklı bir seyahat için hava durumunu bakmayı ihmal etmeyin
YEREL HABERLER Su üstünde sağlıklı bir seyahat için hava durumunu ...
30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
YEREL HABERLER 30 Ağustos’u 3 bin 70 metrede kutladılar
Muğla’da Narkotik operasyonlarında 6 tutuklama Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Grup Amirlikleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 6 kişi tutuklandı.
YEREL HABERLER Muğla’da Narkotik operasyonlarında 6 tutuklama Muğla ...
Yeni öğrenciler otogarda karşılandı
YEREL HABERLER Yeni öğrenciler otogarda karşılandı
Marmaris'te caretta kamlumbağasının yardımına tur teknesi koştu
YEREL HABERLER Marmaris'te caretta kamlumbağasının yardımına tur ...
Muğla Büyükşehir ailesi 30 Ağustos'u kutladı
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir ailesi 30 Ağustos'u kutladı
Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı denizde, karada ve havada bayraklar ile kutlandı
YEREL HABERLER Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı denizde, karada ...
Evi ile birlikte 40 bin lirası da yandı Menteşe Karabağlar Yaylası Kırkahvesi mevkiinde çıkan ev yangınında vatandaşın banka taksidi için hayvanlarını sattığı 40 lirası da yandı
YEREL HABERLER Evi ile birlikte 40 bin lirası da yandı Menteşe ...
Dalaman Polisi Türk Bayrağı Dağıttı
YEREL HABERLER Dalaman Polisi Türk Bayrağı Dağıttı
Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' suçlaması
YEREL HABERLER Fethiye Belediye Başkanı'na 'trafik magandalığı' ...
Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ediyorum
YEREL HABERLER Müjde Ar: Dairem kaçaksa sizi evimi yıkmaya davet ...
Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER Marmaris’te 30 Ağustos Zafer Bayramı coşku ile ...
Ürettiği 736 gramlık soğan şaşırttı
YEREL HABERLER Ürettiği 736 gramlık soğan şaşırttı
Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne aldı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları için sahne alırken, izleyicilerin çoğunluğunu sağlık çalışanları oluşturdu.
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu sağlık çalışanları ...
Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’den 30 Ağustos kutlaması
Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
YEREL HABERLER Gürültüden uyuyamayınca açlık grevi başlattı
Datça'da, denizde ve karada Zafer Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Datça'da, denizde ve karada Zafer Bayramı coşkusu
Mavi vatan Göcek’te Zafer Bayramı kutlaması
YEREL HABERLER Mavi vatan Göcek’te Zafer Bayramı kutlaması
Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı Bodrum'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Belediye Meydanında gerçekleştirilen çelenk sunma etkinliği ile başladı.
YEREL HABERLER Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı Bodrum'da 30 ...
Muğlaspor'da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Muğlaspor'da görev dağılımı yapıldı
Çiftçi beyaz altından umutlu
YEREL HABERLER Çiftçi beyaz altından umutlu
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü dolayısıyla Milas’ta resmi tören düzenlendi.
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü ...
Acar: “Aday olmayı düşünmüyorum”
YEREL HABERLER Acar: “Aday olmayı düşünmüyorum”
Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı 1 Ölü
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X