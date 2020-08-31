Boğazına misina dolaşan deniz kaplumbağasının imdadına vatandaş yetişti

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Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Akvaryum Koyu açıklarında, kafası ile ön ayaklarına misina dolanan caretta caretta vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Söğüt Mahallesi açıklarında yüzen Deniz Tanakyüz, su üstünde deniz kaplumbağası caretta caretta'nın hareketsiz durduğunu fark etti. Tanakyüz, yanına yaklaştığı deniz kaplumbağasının ön ayakları ile boynuna misina dolandığını fark etti. Hemen alıp, kıyıya getirdi. Tatilcilerin yardımıyla el arabasına konulan kaplumbağa, bir restoranın bahçesine götürüldü. Makasla misina kesilerek caretta caretta kurtarıldı.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği (MAHAKDER) üyeleri durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) bildirdi.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden gelen ekip kaplumbağayı alıp, DEKAMER'e götürdü.

Burada yapılan tedaviyle deniz kaplumbağasının iyi olduğu kısa bir süre sonra denize bırakılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN

2020-08-31 13:12:30



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