Muğla'da 2 kaçak göçmen kurtarıldı

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Fırat AKAY/MUĞLA,(DHA)- BODRUM'da lastik bot içinde sürüklenen 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 29 Ağustos'ta saat 11.00 sıralarında Bodrum ilçesi Karaada açıklarında kürekli lastik botun sürüklendiği ve kaçak göçmenlerin Bodrum-Datça seferini yapan feribot üzerine alındığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Botu feribotta bulunan 2 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler tarafından göçmenler Bodrum Limanı'na çıkarıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2020-08-31 23:52:51



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