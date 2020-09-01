'Flamingo cenneti'nde koku rahatsızlık yarattı



Hasan AKYILDIZ/MİLAS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde bulunan flamingo cenneti Tuzla Sulak Alanı'nda yayılan kötü koku, çevre sakinlerini rahatsız etti. Vatandaşlar, kokunun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi.

Binlerce flamingonun yer aldığı doğa cenneti Boğaziçi Mahallesi'ndeki Tuzla Sulak Alanı'ndan bir süredir çevreye kötü koku yayılmaya başladı. Yaz aylarında özellikle deniz suyu sıcaklığının artması, tuz oranının yükselmesi nedeniyle koku yoğunluğu arttı. Durumdan rahatsız olan bölgede yaşayan vatandaşlar, sorunun giderilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne seslendi.

Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun (45), "Bu bölgede deniz, 80'li yıllarda, dolguyla dolduruldu. Yol bağlantısı da sağlandı. O dönemin imkanları dahilinde menfezler yerleştirilerek, denizin birbiriyle bağlantı ve sirkülasyonu sağlandı. Ancak son yıllarda nüfusun artması ve bölgeye yazın ortalama 70 bine yakın ziyaretçi gelmesi sebebiyle menfezler, yetersiz kaldı. Eğer bu konu çözülürse, koku sona erecektir" dedi.

'MENFEZLER GENİŞLETİLİP ÇOĞALTILMALI'

Büyükşehir Belediyesi'ne yazı yazdığını ifade eden Karakoyun, "Bu bölge flamingoların ekim ayı döneminde gelip, mart ayında gittiği bir bölge. Yazın flamingo olmuyor, kışın geliyor. Muğla Büyükşehir ve DSİ ile yazışmalar yaptık. Menfezler genişletilerek ve çoğaltılarak Tuzla Sulak Alan'ı için başvuruda bulunduk. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında yazımıza cevap verdi. 2019 yılı içinde menfezlerin ihalesinin yapıldığı ve firmaya teslim edildiğine dair tarafıma yazı gönderdi. Ancak 2020'nin başında pandemi olayının meydana gelmesi sonucunda biraz gecikti. Yaz döneminde çok yoğun bir trafiğimiz var, önümüzdeki aylarda bunun yapılacağını düşünüyoruz ve sirkülasyon sayesinde köpürmeler ve koku da bitecektir" dedi.

'SON 2 AYDIR KOKU GELİYOR'

Bölgede yaşayan Mehmet Kahraman (60), "Yaklaşık 20 yıldır burada yaşıyorum. Evim hemen suyun yanında. Kokudan dolayı yaz aylarında balkonda oturamıyoruz" dedi.

Bölgede yaşayan bedensel engelli Mahmut Türkoğlu ise "Burada 2003'ten beri yaşıyorum. Burada önceleri koku yoktu ancak son 2 aydır koku gelmeye başladı. Muhtarlığa başvurduk, muhtarlığımızda menfez çalışması için büyükşehire yazı yazmış, inanıyorum ki çalışma biterse koku da biter" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Hasan AKYILDIZ

2020-09-01 11:04:52



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