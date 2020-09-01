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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

İHA

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda hakimler, savcılar ile avukatların katılımı ile adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.

Muğla'da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda hakimler, savcılar ile avukatların katılımı ile adli yıl açılış töreni gerçekleştirildi.
Törende, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı ve Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Başsavcı Yağcı, "Pandemi nedeniyle bir dönem kamu hizmetleri gibi kendisini rolenteye alan yargı da sonrasında tüm birimleriyle tam kapasite çalışmaya başladı. Milletimizin adalete olan güvenini artırmak için üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Adli yılın açılması ile birlikte tüm birimlerimiz milletimizin hizmetindedir. Muğla özelinde yargının en büyük sorunu olan adliyenin fiziki yetersizliği ile ilgili inşaatı tamamlanan Rıfat Ayaydın Caddesi'ndeki ek hizmet binamız ile kısa vadeli çözülecek. Ancak hızla artan iş ve kadro nedeniyle bu sorunun nihai çözümü yeni ve büyük bir adalet sarayının yapılmasıdır. Bu konuda da yürüttüğümüz çalışma ete kemiğe büründü. Şehitlikler karşısında 68 Bin metrekarelik alanın geçici tahsisi adliye binası için yapıldı. Umudumuz 20202021 adli yılının hızlı bir şekilde işleyen yargı ile milletimize güzellikler getirmesidir. Şimdi çalışma ve icraat zamanı. Denizcilerin dediği gibi 'vira bismillah' ifadelerini kullandı.
Baro Başkanı Cumhur Uzun ise, "Hiç alışık olmadığımız bir şekilde, maskeli mesafeli, covid 19 denilen salgın koşullarında yeni bir adli yıla giriyoruz. Geçtiğimiz günlerde 3 ay boyunca bizlerin yargısal faaliyetlerini neredeyse tamamen durduran, çalışıp üretmemize izin vermeyen salgın, bu günlerde yeniden artış gösterdi ve günde 50’ye yakın yurttaşımızın ölümüne, 1500 yurttaşımızın daha hastalanmasına neden olmaya başlamış durumda. Önümüzde ki günlerde çalışabilecekmiyiz, ne ölçüde mesaimiz olacak, yoksa yeniden yargısal çalışmalara ara vermek zorunda mı kalacağız, bunların hiçbirisi şimdiden belli değil. Gelişmeleri her birlikte yaşayıp göreceğiz. Umarım salgınla mücadelede çok hızlı bir başarıya ulaşır, Covid19’un bizi yaşamdan alıkoyan gücünün önüne geçmiş oluruz. Devlete temel saydığımız, vatandaşın bizden beklediği, bizim ise gerçekleştirmek ödevinde, sağlayıp dağıtmak zorunda olduğumuz adalet. Yeni yargı yılında yurttaşımızın adalet beklentisini karşılamak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Bundan hiç bir şüphem yok. Ancak bunu sağlamak için bizim de ihtiyaçlarımız var. Bu ihtiyaçlarımızın karşılanmasını bizde bekliyoruz. Daha iyiyi gerçekleştirmek, daha kaliteli hizmet sunabilmek için bekliyoruz. Mesela bir Adliye Binası bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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