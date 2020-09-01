Muğlaspor 2 transferle başladı



MUĞLA, (DHA) - TFF 3. Lig'de Başkan Erol Kapiz'in kongrede güven tazelemesinin ardından teknik direktörlük görevine Egemen Urhan'ı getiren Muğlaspor, dış transfere 2 eski oyuncusunu alarak başladı. Yeşil-beyazlı yönetim, Kızılcabölükspor'dan 26 yaşındaki sol bek Polat Ertek ve Kestelspor'dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Süleyman Çelik'i yuvaya döndürdü. Muğlalı olup kariyerlerinde daha önce de Muğlaspor'da görev yapan iki oyuncu, imza töreninde, "Evimize döndüğümüz için çok sevinçliyiz. Tüm şehir tek yürek olursa her türlü başarıya ulaşabiliriz. Her şey Muğlaspor için" dedi. Polat ve Süleyman'ın transferlerinin camiaya hayırlı olmasını dileyen Genel Kaptan Özgür Deniz Ateş, transferde ince eleyip sık dokuduklarını ifade etti. Transferlerin devam edeceğini belirten Ateş, imza aşamasına gelen transferleri açıklayacaklarını kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2020-09-01 13:32:38



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